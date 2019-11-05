Сеть маршрутов для бесконтактных троллейбусов планируют расширять в Гродно

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусы с автономным ходом планируют активнее использовать в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

Сегодня троллейбусы стали ходить в гродненском спальном районе Ольшанка. Новый маршрут №21 связал район с ОАО "Гродно Азот". Открыли маршрут без строительства контактной сети. Для него были закуплены пять новых троллейбусов с автономным ходом. Часть пути они едут как обычные троллейбусы, еще часть - как электробусы. Вне пикового времени для подвоза работников на предприятия троллейбусы будут ходить по укороченному маршруту №22 от Ольшанки до торгового центра "Корона".

Для Гродно это не первый подобный опыт. Несколько лет назад пять таких машин появились на маршруте №20, который связал районы Вишневец и Девятовка.

"Для Гродно это актуально. Активно строятся новые районы, которые необходимо обеспечивать экологичным общественным транспортом. Главное преимущество таких троллейбусов - не нужно тратить значительные средства на строительство тяговых подстанций, контактной сети", - отметил Мечислав Гой и сообщил, что количество троллейбусов с автономным ходом в Гродно увеличат. К концу года таких машин будет уже 15, все - белорусского производства.

"Также прорабатываем новый маршрут, где будут использоваться такие троллейбусы. Открыт он может быть до конца 2019 года. Правда, решение будет принято с учетом мнения жителей города", - отметил Мечислав Гой.

Символично, что новый маршрут запустили в день 45-летия троллейбусного движения в областном центре. 5 ноября 1974 года впервые колонна троллейбусов двинулась по маршруту от современного ОАО "Гродно Азот" до Советской площади.-0-