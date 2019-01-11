Сеть наружного освещения по пр. Независимости в Минске реконструируют к II Европейским играм

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть наружного освещения и иллюминации на участке проспекта Независимости в Минске реконструируют к II Европейским играм, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы главный инженер предприятия "Мингорсвет" Александр Воробцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы будут проводиться от ул. Свердлова до ул. Козлова. Здесь опоры заменят на конструкции, изготовленные из материалов, менее подверженных коррозии.

"Проект находится на этапе согласования в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, к 1 марта планируем получить заключение Госстройэкспертизы и приступить к строительно-монтажным работам. Если говорить о концепции, то предполагается стилизация под 1960-е годы, но современными материалами. Основное направление - уход от металла в пользу оцинкованных элементов. Светильники будут светодиодными", - рассказал Александр Воробцов.

Ранее была реконструирована система освещения на проспекте Победителей до улицы Орловской с заменой опор и устройством новых сетей.

Также в 2019 году предприятие планирует развивать систему диспетчеризации, автоматизированного контроля и управления наружным освещением, проводить капитальный ремонт с модернизацией наружного освещения и архитектурной подсветки для снижения затрат на содержание сети (16 и 5 объектов соответственно). Также дополнительная подсветка появится на 18 зданиях и сооружениях.

УП "Мингорсвет" обслуживает 154 тыс. светоточек, из которых 113 тыс. - наружное освещение улиц, дворов, парков, скверов, объектов образования, здравоохранения и др. Протяженность линий освещения в городе - 4,4 тыс. км.-0-