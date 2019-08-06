Сеть садоводческих питомников создадут на территории четырех районов Могилевской области

6 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Сеть садоводческих питомников создадут на территории Краснопольского, Славгородского, Чериковского и Быховского районов Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор местного фонда развития "Старт-Восток" Александра Черткова.

До декабря 2020 года здесь планируют открыть 10 ресурсных центров по обучению садоводству и вовлечению незанятых пришкольных участков, участков личных подсобных хозяйств под создание мини-питомников плодовых растений и ягодников, провести ряд обучающих и информационных мероприятий экологической направленности. Проживающим в данных районах 100 семьям предложат продемонстрировать пример развития зеленой экономики в регионе и улучшить свои доходы благодаря садоводству. Они получат саженцы для организации садов и поддержку в составлении бизнес-планов. Как результат, на 10 га пустующих земельных участков будут созданы питомники и семейные сады.

Все это предусмотрено новой экологической инициативой "Зеленая экономика сада для будущего деревни", которая вошла в число победителей республиканского конкурса экологических инициатив. Состязание проводилось в 2018 году в рамках проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Созданная за счет средств экологической инициативы сеть питомников и садов будет оснащена теплицами, мотокультиваторами с навесным оборудованием, системами капельного полива, материалами для ограждения и саженцами, - рассказала Александра Черткова. - Для специалистов сети будут организованы обучающие мероприятия, ознакомительные поездки и встречи для обмена опытом".

По словам собеседницы, старт новой инициативе был дан в Краснопольском районе. Здесь есть обширный опыт реализации экологических проектов. С 2015 года на территории данного региона реализовано пять инициатив. Среди них проект "Зеленая экономика сада - реинвестирование в развитие деревни", который заложил основу развития садоводческих питомников на территории учреждений образования и стал межрегиональным. "Богатый опыт в организации работы питомников будет распространен на новые учреждения", - подчеркнула Александра Черткова.-0-