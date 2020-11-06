Сетевую воду в зоне котельной "Кедышко" в Минске окрасят в зеленый цвет

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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сетевую воду в зоне теплоснабжения котельной "Кедышко" около Советского и Первомайского районов окрасят флуоресцеином, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома. Специальный краситель будет вводиться в воду с 9 ноября 2020 года по 30 апреля 2021-го с целью оперативного выявления утечки теплоносителя, его нецелевого использования, а также определения неплотности водоподогревателей. При окрашивании вода обычно приобретает светло-зеленый цвет. Применение флуоресцеина разрешено органами санитарно-эпидемиологического надзора, употребление воды не должно наносить вред организму. Дозирование красителя будет производиться согласно п. 21 "Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", которые утверждены постановлением Министерства здравоохранения от 30 декабря 2009 года №142. В зону ввода флуоресцеина в сетевую воду попадают потребители по ул. Кедышко, 3-33а, 49, 26-28; ул. Толбухина, 10-18,17-23; ул. Волгоградская, 9-69,12-86; Логойский тракт; ул. Я.Коласа, 38-42, 44-52, 39-73; ул. Кнорина; пер. Калинина, 9, 4-16; ул. К.Чорного, 21-35; ул. Новгородская, 3-13, 6а; ул. Черняховского, 1, 3, 3а; пер. Чайковского, 3; пр-д Чайковского, 4, 6; ул. Чайковского, 7, 41, 73а,в; ул. Суворова, 18; ул. Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14; ул. Лукьяновича, 2, 3, 4, 10, 12; ул. Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 125-133, 107, 165, 180-188; ул. Мележа, 1-3, 4, 4а, 5; ул. Белинского, 2-18, 3-23, 54; 1-й Арктический пер., 5; ул. Ломоносова, 3, 5, 4-12; ул. Некрасова, 3-9, 4-12; пер. Ломоносова, 3, 5; ул. Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121; ул. Калинина, 18-22, 30а, 30б; ул. Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13; ул. Крамского, 14; ул. Чернышевского, 10а; ул. Калиновского; ул. Кутузова; ул. Славинского; ул. Седых, 4-68; ул. Карбышева; ул. Тикоцкого; пр. Независимости, 117,117а, 119, 123-157, 165; ул. Филимонова, 69; ул. Беды, 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 45; ул. Сурганова, 36-50; ул. Широкая; ул. Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31; 1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а; ул. Кольцова; ул. Гамарника; 4-й Полиграфический пер., 9, 10-18; ул. Мирошниченко; ул. Галло, 148; Минский район, д. Боровая, 2, 3, 6; 4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53; Литературная, 22, Корш-Саблина, 2.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!