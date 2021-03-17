Сев яровых зерновых в Минской области планируется на 240,7 тыс. га

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровые зерновые в Минской области посеют на площади 240,7 тыс. га, что на 14 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Наталья Гринкевич.

"Яровые, среди которых пшеница, овес, ячмень, тритикале, кукуруза, просо, гречиха и зернобобовые, планируем посеять на площади 240,7 тыс. га, что на 14 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом, - рассказала Наталья Гринкевич. - Предпочтение в зерновом клине отдаем яровому ячменю, который засеют на площади 80 тыс. га".

Технические культуры, в которые входят лен, сахарная свекла и крестоцветные, посеют на площади 148 тыс. га.

Посевная кампания в Минской области начнется после потепления. Массовый старт сева в Беларуси ожидается после 25 марта.-0-