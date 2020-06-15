Северный актив "Белоруснефти" планирует вдвое увеличить добычу газа и газоконденсата в 2020 году

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Северный актив компании "Белоруснефть" - ОАО "НК "Янгпур" - планирует минимум вдвое увеличить добычу газа и газоконденсата в 2020 году по сравнению с 2019-м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По прогнозам, объемы добычи по итогам текущего года составят свыше 700 млн кубометров газа и 80 тыс. т газоконденсата.

В сутки в ОАО "НК "Янгпур" добывают 2,55 млн кубометров природного газа и 200 т газоконденсата. Основная доля добычи приходится на Метельное месторождение. Так, в мае этого года суточный объем добычи здесь составлял 2,4 млн кубометров природного газа и 190 т газоконденсата.

Как рассказали в пресс-службе, первый промышленный приток газоконденсатной смеси на Метельном получили в 2016 году. К тому времени Вьюжное газоконденсатное месторождение "Янгпура" было на последней стадии разработки, добыча плавно падала.

Сейчас на Метельном действует полноценный газовый промысел. "Инфраструктура продолжает развиваться. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию трубопровод от куста №3 до установки подготовки газа и стабилизации газоконденсата Метельного месторождения. Это позволит значительно сократить затраты на транспортировку конденсата между производственными площадками месторождения", - отметили в "Белоруснефти".

С открытием запасов Метельного месторождения связывают новый виток развития газового направления компании. Масштабная разработка месторождения началась год назад. "Одновременно модернизировали существующую установку и работали по второй очереди проекта. Чтобы сократить время и затраты на увеличение мощностей инфраструктуры, третью установку подготовки газа решили строить непосредственно на кусте №3", - уточнили на предприятии. На этой площадке скважин и получают основной объем добычи. Специалисты разработали технологическую схему, рабочую документацию, приобрели необходимое оборудование и материалы для строительства УПГ-3. Ее запустили месяц назад.

ОАО "НК "Янгпур" - нефтегазодобывающая компания. C 2013 года представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа. Ведет поиск, разведку и разработку месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди основных видов деятельности - добыча нефти, газа, газового конденсата, первичная переработка нефти, поставка углеводородного сырья и продуктов его переработки предприятиям РФ и зарубежных стран.-0-