"Северный берег" станет первым участком в Минске с распределительными сетями напряжением 20 кВ

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго" планирует впервые в белорусской столице внедрить на территории застройки района "Северный берег" распределительные сети номинальным напряжением 20 кВ, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Строительство сетей внешнего электроснабжения среднего и высокого класса напряжения станет одной из важнейших задач для филиала на ближайшую перспективу, подчеркнули в Минскэнерго.

"Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег" - крупнейший проект по созданию новой современной среды для жизни, ведения бизнеса и отдыха в белорусской столице, - отметили энергетики. - Участие филиала "Минские кабельные сети" в проекте заключается в строительстве питающих и распределительных сетей среднего и высокого класса напряжения. Это одна из интереснейших задач с точки зрения реализации инженерных решений, которую можно назвать точкой роста. Будут реализованы современные схемные решения, уровни автоматизации распределительных сетей, применены современные системы связи, контроля, учета электроэнергии и другие новшества".

Впервые в столице будут запроектированы и построены распределительные сети номинальным напряжением 20 кВ, в том числе подстанции 110 кВ. Это позволит снизить потери электроэнергии и увеличить пропускную способность распределительных электрических сетей, то есть обеспечить возможность использования электроэнергии, в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ввод первых объектов напряжением 20 кВ запланирован на четвертый квартал 2022 года. Часть электроснабжения будет организована от существующей подстанции 110 кВ "Долгиновская".

Территория района "Северный берег" предполагает создание тысячи рабочих мест в ряде сфер экономики, начиная от высоких технологий и заканчивая торговой и выставочной деятельностью, в том числе IT-университета, Института искусственного интеллекта, Минского международного выставочного центра, Минского центра международной торговли и других объектов. Срок реализации инвестиционного проекта - до 2040 года.-0-