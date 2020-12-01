СЭЗ "Брест" завершает обустройство итальянского промышленного округа

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" завершается обустройство итальянского промышленного округа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Перспективная инвестиционная площадка находится в промзоне "Аэропорт" в 3 км восточнее Бреста рядом с автодорогой М1/Е30. Ее территория 26 га, в том числе 20 га предусмотрены непосредственно для строительства производственных мощностей резидентов СЭЗ. Обустройство участка велось на протяжении нескольких лет, и сейчас проект вступает в завершающую стадию.

Работы на объекте выполняют специалисты УП "Брестводстрой". Там уже возведены трансформаторная подстанция мощностью 5 МВт и канализационная насосная станция. Кроме того, прокладываются улично-дорожная сеть, водопровод и ливневая канализация.

Строительство инженерно-транспортных коммуникаций ведется за счет средств фонда развития свободной экономической зоны. В текущем году на эти цели запланировано направить Br1,7 млн, в 2019-м было израсходовано Br925 тыс. В 2021 году объект должны сдать в эксплуатацию.

Вся территория промзоны "Аэропорт" занимает более 1,2 тыс. га. Значительная часть участка уже обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой, включая энерго-, газо- и водоснабжение, канализацию, телефонизацию. Это позволило субъектам хозяйствования СЭЗ разместить здесь 10 предприятий. Еще два находятся в стадии строительства.

Первая в Беларуси свободная экономическая зона "Брест" в 2021 году отметит четверть века с момента своего создания. Сегодня это 10,7 тыс. га экономического пространства, где для белорусских и иностранных инвесторов действуют определенные льготы и преференции. Резидентами СЭЗ являются 75 предприятий из 20 стран.-0-