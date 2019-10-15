СЭЗ "Гродноинвест" и промышленная палата города Эскишехир подписали соглашение о сотрудничестве

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Администрация СЭЗ "Гродноинвест" и промышленная палата турецкого города Эскишехир подписали соглашение о сотрудничестве по формированию условий для развития инвестиционной деятельности, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Сегодня в Гродно прошел белорусско-турецкий региональный форум с участием делегации города Эскишехир. Гостям презентовали проект по созданию индустриального парка для турецких инвестиций, потенциал производственной кооперации с действующими резидентами СЭЗ "Гродноинвест". Также обсуждались вопросы развития белорусско-турецких региональных деловых отношений, были обозначены взаимные интересы в экономической сфере.

По итогам пленарной части форума было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией СЭЗ "Гродноинвест" и промышленной палатой Эскишехира по формированию условий для развития инвестиционной, торгово-экономической, туристической и информационной деятельности.

"Во время форума прошла контактно-кооперационная биржа, в которой приняли участие свыше 50 белорусских и турецких компаний, работающих в сферах машиностроения и производства автокомпонентов, химической, текстильной и пищевой отраслях, мебельном производстве и других", - рассказали в администрации свободной экономической зоны.

Организаторы форума - СЭЗ "Гродноинвест" совместно с посольством Беларуси в Турции, Гродненским горисполкомом, Гродненским отделением БелТПП.

В СЭЗ "Гродноинвест" успешно работает компания с турецким капиталом "Европластекс Инвест". Она реализует проект по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее.

Интерес взаимного сотрудничества отражается в динамике развития товарооборота между резидентами СЭЗ и Турцией. В 2018 году он превысил $10 млн, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2017 годом. Белорусские компании поставляют в Турцию химические продукты, мебель и изделия деревообработки. Из Турции доставляют продукты из пластмасс, хлопок, трикотаж, металлоконструкции, машины и оборудование.-0-