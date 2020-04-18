СЭЗ "Гродноинвест" за пять лет инвестировала в развитие инфраструктуры около Br9 млн

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. СЭЗ "Гродноинвест" для повышения инвестиционной привлекательности индустриальных площадок в Гродно и Гродненском районе, Лиде и Сморгони с 2015 года инвестировала в инфраструктуру из средств Фонда развития около Br9 млн, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Например, в Гродно на участке №4 (район Аульс) введены транспортно-инженерные сети: канализация, автомобильные дороги, стоянка, наружное освещение, средства связи. Сейчас индустриальная площадка полностью обеспечена магистральными сетями.

На участке Грандичии в областном центре возведен путепровод через железную дорогу. Благодаря этому улицы Курчатова и Мясницкая были соединены новой четерехполосной дорогой с пешеходными дорожками и освещением. Благоустроили и прилегающую территорию. "Реализация проекта на сумму Br3 млн позволила существенно упростить работу целому комплексу промышленных предприятий города", - отметили в администрации СЭЗ.

На участке СЭЗ под Гродно в районе "Новая Гожа" построена трансформаторная подстанция мощностью 6,5 МВт. Она обеспечит электроэнергией новые производства резидентов, а также создаст необходимый резерв для потенциальных инвесторов. Сети водопровода, канализации, связи и электроснабжения построены и на индустриальной площадке в районе "Северный" в Лиде.

В Сморгони в 2019 году за счет Фонда развития свободной экономической зоны стартовал масштабный проект по реконструкции проспекта Индустриальный. Он предусматривает строительство четырехполосной автомобильной дороги с остановочными павильонами и малыми архитектурными формами, наружного освещения, электро- и водоснабжения, дождевой канализации, наружных систем связи. Общая стоимость проекта составит более Br8 млн.

"Проспект Индустриальный связывает город с ключевой индустриальной площадкой СЭЗ, на которой размещены производства Группы компаний "Кроноспан", "Сморгонского агрегатного завода", "Европластекс Инвест", "Шинака Мебель Бел". Новая инфраструктура позволит сделать участок более привлекательным для потенциальных инвесторов и участников Мебельного кластера в СЭЗ "Гродноинвест", - отметили в администрации свободной экономической зоны. Для потенциальных инвесторов в Сморгони доступны земельные участки площадью около 180 га.-0-