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24 февраля 2022, 17:56

СЭЗ "Витебск" и фонд "Сколково" разработают дорожную карту развития сотрудничества

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Витебск" и российский фонд "Сколково" планируют разработать дорожную карту сотрудничества по 7 направлениям. Об этом сообщил сегодня на заседании администрации СЭЗ заместитель вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ фонда Александр Окунев, передает корреспондент БЕЛТА.

Основа для переговорного процесса сформирована по итогам визита делегации фонда в СЭЗ "Витебск" в конце 2021 года. "Тогда мы получили максимально подробную информацию по каждому резиденту, практически все из них занимаются инновациями, разрабатывают технологические или инженерные решения, что создает большой потенциал для взаимодействия", - пояснил Александр Окунев, участвовавший в мероприятии онлайн. После консультаций с резидентами и участниками фонда, финансовыми институтами о возможностях инновационного сотрудничества выработаны 7 перспективных направлений, по которым предлагается выстраивать совместную работу.

Это взаимодействие по внедрению инновационных решений, разработанных для основных отраслей экономики, проекты цифровой трансформации в промышленности, в том числе речь может идти о масштабировании цифровых продуктов белорусских компаний в России и на рынках третьих стран. Еще два направления связаны с продвижением белорусской продукции на внешние рынки, включая дальнее зарубежье, а также участием белорусских компаний в международных выставочных и презентационных мероприятиях фонда. Там, как правило, присутствуют крупные госкомпании принимающей страны. Это будет интересно предприятиям, заинтересованным в наращивании экспортного потенциала, для чего фонд готов предоставить в их распоряжение необходимые компетенции и инфраструктуру, отметил Александр Окунев.

Резиденты СЭЗ также могут получить статус участника проекта "Сколково", что подразумевает ряд преференций, прежде всего маркетинговых. Еще одно предложение предусматривает сотрудничество в научно-исследовательской сфере, наращивании технологических компетенций для решения производственных задач.

"По всем предложенным направлениям фонд готов приступить к работе уже сегодня, для чего можно определить в качестве пилотных несколько проектов по инновациям и столько же по продвижению продукции. При этом важно грамотно выстроить взаимодействие и сделать первый шаг к цели, которую мы определяем как наращивание выручки предприятий-партнеров, создание новых рабочих мест и центров формирования прибыли", - считает Александр Окунев.-0-

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