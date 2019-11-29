СЭЗ "Витебск" предлагает создать деревообрабатывающий кластер

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СЭЗ "Витебск" предлагает создать в Витебской области деревообрабатывающий кластер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Инициатива основана на возрастающем интересе инвесторов к проектам по переработке древесины на территории северной области Беларуси, который отмечают в последнее время специалисты администрации СЭЗ. Сегодня пять предприятий-резидентов специализируются на деревообработке и выпуске изделий из природного материала. Кроме того, планируются к регистрации еще два проекта, в том числе по организации производства станков и оборудования для деревообрабатывающей промышленности.

Объединение производителей, исследовательских центров и учреждений образования в кластер создаст благоприятные условия для инновационной деятельности, уверены в администрации СЭЗ. Такая форма сотрудничества будет стимулировать научные разработки, их практическое применение. В итоге это позволит увеличить глубину переработки древесного сырья и создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, добавили инициаторы проекта. Его участниками могут стать предприятия, учебные заведения, которые готовят специалистов для отрасли, в частности Витебский государственный технический колледж, а также учреждения дополнительного образования.

После проработки вопроса подписание соглашения по созданию кластера предлагается провести на Международном экономическом форуме в Витебске весной 2020 года.

Сегодня на территории СЭЗ "Витебск" реализуют проекты в качестве резидентов 48 предприятий с участием капитала из 14 стран. Что касается деревообработки, то, например, ООО "ВМГ Вуд Арт" создает вертикально-интегрированный деревообрабатывающий комплекс. ООО "Акитама" строит завод по переработке низкотоварной древесины и выпуску древесно-топливных гранул. Компания "Карелия Венирс" организует производство шпона.

По итогам девяти месяцев 2019 года доля инновационной продукции, выпускаемой резидентами СЭЗ "Витебск", превысила 15% в общем объеме отгруженных товаров. Планируется, что в 2020 году этот показатель вырастет более чем на 6,5%.-0-