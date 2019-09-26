СЭЗ "Витебск" увеличила вложения в инфраструктуру в шесть раз

26 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Витебск" в 2019 году вложила из фонда развития в создание инфраструктуры более Br3 млн, что в 6 раз больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил сегодня на заседании Витебского облисполкома глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат во время обсуждения вопроса о привлечении инвестиций в экономику региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Касаясь важности данного решения, Михаил Скурат подчеркнул, что экономическая эффективность и окупаемость затрат в развитие инфраструктуры не вызывают сомнений. "По данным Министерства экономики, за 2012-2017 годы на 1 рубль, вложенный в развитие инфраструктуры в СЭЗ, приходится Br85,6 налоговых поступлений, Br169,3 инвестиций в основной капитал и $36,9 иностранных инвестиций. Поэтому решение вопросов развития инфраструктуры позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность СЭЗ "Витебск" среди свободных экономических зон стран-соседок, конкуренция с которыми в настоящее время складывается на достаточно серьезном уровне", - отметил руководитель.

По его словам, на сегодняшний день на территории свободной экономической зоны "Витебск" реализуются 48 инвестпроектов, в том числе 23 с иностранным капиталом из 15 стран мира. В этом году статус резидента СЭЗ получили 6 организаций с общим объемом заявленных инвестиций не менее $50 млн и планируемым созданием порядка 260 новых рабочих мест. До конца года будут зарегистрированы еще не менее трех инвестиционных проектов. Впервые зарегистрированы компании с капиталом из Швеции, Испании и Эстонии.

По предварительным данным, за 9 месяцев текущего года объем вложенных инвестиций резидентами СЭЗ составит Br100,9 млн (121,1% к аналогичному периоду 2018 года). Проекты с наиболее крупными вложениями реализуются ООО "Альянспласт", ООО "Модерн-Экспо", ПО "Энергокомплект" и ООО "Белкаролин".

Для активизации внешнеэкономической деятельности, поиска стратегических инвесторов и новых инвестпроектов представители администрации СЭЗ "Витебск" в этом году принимали участие в конференциях, бизнес-форумах, контактно-кооперационных биржах с участием деловых кругов Омана, Турции, Зимбабве, Индии, Эстонии, Польши, Канады и Ирана. Также руководством администрации СЭЗ "Витебск" проведены личные встречи с послами и представителями торгово-экономических служб посольств ряда зарубежных стран, аккредитованных в Беларуси (Китая, Италии, Швеции, Индии и др.) на предмет двустороннего сотрудничества, по результатам которых достигнуты договоренности о проведении встреч с деловыми кругами.-0-