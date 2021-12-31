Сезон активного отдыха открылся на горнолыжной базе в Мозыре

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре на горнолыжной базе стартовал сезон активности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт райисполкома.

Для любителей активного зимнего отдыха предлагают широкий спектр услуг. Коллектив спорткомплекса под открытым небом делает все, чтобы лыжники и сноубордисты, в том числе любители, могли быстрее погрузиться в активый досуг. Работает система искусственного оснеживания, которая ежегодно производит тысячи кубометров снега.

В этом году для любителей пируэтов на льду приобрели новые коньки. Необходимый инвентарь на горнолыжном комплексе можно взять напрокат. Это место неизменно привлекает горожан и гостей Мозыря. К примеру, в прошлом сезоне установили новый рекорд: каток посетили 1,2 тыс. человек за один праздничный день.

Горнолыжная база в распоряжении посетителей каждый день: с 12.00 в будни и с 10.00 в выходные. Активный отдых доступен до позднего вечера.-0-