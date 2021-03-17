Сезон активности клещей начался в Брестской области

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области начался сезон активности клещей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В регионе в прошлом году было зарегистрировано 4108 случаев укусов клещей, в том числе 1522 среди детей. Специалисты отмечают, что на территории области сохраняется высокая зараженность этих насекомых возбудителями Лайм-боррелиоза (в 2020 году показатель заражения клещей боррелиями составил 41%), клещевым энцефалитом - намного меньше (1,6%).

С наступлением весенней погоды клещи проснулись и активизировались. Первые экземпляры обнаружены в начале марта. Уже есть и пострадавшие от укусов. По поводу исследования клещей обратились пять человек. Нападению насекомых они подверглись в частных подворьях в Бресте и агрогородке Кривляны Жабинковского района. В четырех случаях клещи были заражены боррелиями.

"По энтомологическим прогнозам, общая численность клещей в природных биотопах области сохранится на высоком уровне и в нынешнем году, особенно весной. Теплая погода с достаточным количеством влаги благоприятствует активности этих насекомых. Чтобы избежать укусов клещей, при выездах на природу, работе на дачных участках, в походах, на пикниках, при заготовке березового сока нужно обязательно соблюдать меры предосторожности", - подчеркнули в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, надевать светлую одежду с длинными рукавами, обувать закрывающую лодыжки обувь. После посещения лесов и мест отдыха на свежем воздухе нужно внимательно осмотреть себя, принесенные вещи и животных. Чтобы обезопаситься от заражения клещевым энцефалитом, козье молоко стоит пить только кипяченое. Владельцам частных домов и дач советуют высаживать на участке травы, которые отпугивают клещей, и кусты можжевельника.-0-