Сезон аттракционов в Минске откроют 28 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон аттракционов откроется в Минске 28 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Старт сезона аттракционов - 28 апреля. Сейчас завершается подготовка оборудования к сезону", - говорится в сообщении.

Кроме этого, канал также отметил места, в которых появятся новые развлекательные объекты. В парке Горького заработает двухуровневый детский лабиринт. Вместо старой детской площадки в зоне отдыха, которая расположена ближе к пересечению ул. Фрунзе и ул. Первомайской, установят большой игровой комплекс в виде корабля, а комнату смеха сменит новый аттракцион "Виртуальная реальность".

Также сейчас разрабатывается эскизный проект поляны Бабы Яги. Предполагается, что она будет представлять собой игровую зону с различными деревянными скульптурами.-0-