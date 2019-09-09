9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон аттракционов в минских парках закроется 22 сентября, сообщили БЕЛТА в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

С 16 по 22 сентября изменится режим работы аттракционов. Так, в Центральном детском парке имени М.Горького и парке культуры и отдыха имени Челюскинцев они будут открыты в среду и четверг с 15.00 до 20.00, в пятницу, субботу и воскресенье - с 11.00 до 20.00. В Парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября и парке имени 900-летия Минска аттракционы будут принимать посетителей в четверг (15.00-19.00), пятницу и субботу (11.00-20.00), воскресенье (11.00-19.00).

С 21 сентября танцевальная площадка "Встреча" в парке имени Челюскинцев будет принимать любителей танцев по субботам и воскресеньям с 16.00 до 19.00.-0-