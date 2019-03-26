26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон фонтанов откроется в Минске 26 апреля. Торжественная церемония в честь этого события традиционно пройдет у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минскзеленстрой".
В музыкальном театрализованном представлении примут участие артисты театров, детские творческие коллективы.
В апреле должны заработать и аттракционы в городских парках. Новшество этого года - внедрение платежно-пропускной системы с видеонаблюдением, проект реализуется поэтапно в парках им. Челюскинцев и Горького. Кроме того, посетителей ждут новые развлечения. Так, в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев должен появиться трехуровневый лабиринт. Игровой комплекс с тоннелями, горками и препятствиями для детей от трех до 12 лет разместится возле танцевальной площадки "Встреча".
Всего на обслуживании "Минскзеленстроя" находятся 34 городских фонтана и 56 аттракционов. Перед открытием сезона проводится комплексная подготовка оборудования, уборка территорий.-0-
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