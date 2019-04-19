Сезон фонтанов стартовал в Витебске

19 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске включили шесть фонтанов в разных частях города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Витебскводоканал".
"Сегодня включили шесть фонтанов. Три в парке Победителей, по одному возле железнодорожного вокзала и по ул. Пушкина. Впервые забил фонтан возле нового здания поликлиники в микрорайоне Юг-7", - отметили на предприятии.
К концу следующей недели планируют включить фонтаны на пл. Победы, "Слияние трех рек" возле ратуши, в парке имени Фрунзе и др.
Для запуска водных объектов была проведена работа по подготовке их к эксплуатации. Сняли зимние купола с фонтанов, часть из них помыли, специалисты настроили электронасосы. "В ближайшее время будет сделан ремонт чаш и гидроизоляция фонтанов возле мемориального комплекса на пл. Победы. Их собираемся запустить к 1 мая", - добавили в "Витебскводоканале".-0-
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