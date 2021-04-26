Сезон фонтанов в Бресте откроют 1 мая

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 1 мая начнется сезон фонтанов. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

Коммунальные службы завершают наладочные работы после зимней консервации фонтанов. Всего на балансе города их семь. Они находятся на площади Ленина, улицах Советской, Орджоникидзе, Набережной, Московской (у ДК профсоюзов) и проспекте Машерова возле гостиницы "Интурист". Еще один установлен на реке Мухавец в створе ул. Ленина. Работать фонтаны будут по графику. В выходные и праздничные дни их будут включать с 10.00 до 22.00, в будни - с 17.00 до 21.00.

"С каждым годом количество фонтанов в Бресте увеличивается, в том числе за счет организаций и учреждений Бреста. Например, на минувшей неделе фонтан появился у нового здания Белгазпромбанка на ул. Московской", - написал Александр Рогачук.-0-