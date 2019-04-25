Сезон фонтанов в Минске откроется 26 апреля вечерним шоу у оперного театра

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Минске состоится 26 апреля на площадке у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Зрителей в 17.00 ожидает полное погружение в мир музыки и танца, где в одном представлении соединятся классический балет, современная хореография, белорусская лявониха и даже баталии в стиле карате.

Как сообщали ранее в УП "Минскзеленстрой", в этом сезоне откроются два новых рукотворных гейзера - в районе Национальной библиотеки и у здания Верховного суда. Фонтан по ул. Жасминовой в районе Национальной библиотеки будет светомузыкальным - с лазерным шоу и мелкой водяной пылью. Динамика струй и света здесь программируется по типу фонтанов солнечной Испании, создавая красивое зрелище.

Начинают работу фонтаны с 10.00-12.00 в зависимости от дня недели. В предыдущие годы их отключали в 20.00-21.00, но в нынешнем сезоне некоторые минские фонтаны по выходным и праздничным дням станут работать дольше. Новый график размещен на сайте предприятия "Минскзеленстрой". В частности, до полуночи будут радовать минчан и гостей столицы фонтаны "Минск-Арены" (пр.Победителей, 111), "Времена Года" (вдоль домов №9-17 на пр. Победителей), "Москва" (пр. Победителей, 13), "Юбилейный" (пр. Победителей, 19), "Амфитеатр" (пр. Победителей, 4), "Столица" (пл. Независимости), "Оперный" (пл. Парижской коммуны, 1), "Каскад" (у музея истории Великой Отечественной войны). Водный гейзер "Парус" в парке Победы в выходные, а также в пятницу будет включаться в 15.00-17.00, 19.00-21.00, 23.00-24.00.

Также с 24 апреля в столичных парках уже заработали аттракционы. Новшество этого года - внедрение платежно-пропускной системы с видеонаблюдением, проект реализуется поэтапно в парках им. Челюскинцев и Горького. Кроме того, посетителей ждут новые развлечения. Так, в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев должен появиться трехуровневый лабиринт. Игровой комплекс с тоннелями, горками и препятствиями для детей от трех до 12 лет разместится возле танцевальной площадки "Встреча".

Всего на обслуживании "Минскзеленстроя" находятся 34 городских фонтана и 56 аттракционов. Перед открытием сезона проводилась комплексная подготовка оборудования, уборка территорий.-0-