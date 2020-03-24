Сезон фонтанов в Минске планируют открыть 24 апреля

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при благоприятной погоде фонтаны планируют запустить 24 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

Помимо уже существующих, откроются 2 новых фонтана.

Классический фонтан заработает возле Верховного суда. Объект был сдан в эксплуатацию в 2019 году.

На улице Пулихова запустят необычный плоскостной фонтан нестандартной геометрии с водным лабиринтом, куполами и двумя параллельными водяными аллеями. Это будет светомузыкальный динамический фонтан.

График работы объектов находится на согласовании в администрации города, он появится на сайте предприятия ближе к началу сезона. При составлении графика учитывались и пожелания местных жителей. Всего в этом году в Минске будет работать 35 фонтанов.-0-