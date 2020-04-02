Сезон фонтанов в Могилеве планируют открыть 1 мая

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сезон фонтанов в Могилеве традиционно планируют открыть 1 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный инженер филиала "Могилевский водоканал" УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Андрей Кротов.

"Открыть традиционный сезон фонтанов планируем 1 мая, если другая дата не будет установлена городским исполнительным комитетом. Сейчас идут профилактические работы: готовим к работе насосное оборудование, станции. Приводим в порядок внешний вид, если есть такая необходимость", - отметил Андрей Кротов.

Всего в Могилеве сейчас 14 фонтанов. По словам главного инженера, в этом году новые фонтаны в городе не появятся. Последние новинки появились в парке Подниколье в 2018 году. Тогда запустили три фонтана, один из которых - каскадный.-0-