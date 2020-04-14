Сезон горения - число лесных пожаров в Брестской области в апреле выросло в 2,5 раза

Пожароопасный период в Брестской области начался рано. С середины марта ежедневно поступают сообщения о возгораниях в лесах. Парадокс в том, что огонь в лесной фонд чаще всего приходит со стороны рек. В их поймах сухая растительность вспыхивает как порох, и за мгновения пожар разрастается. Ситуация усложняется, когда огонь проникает в труднодоступные места. Тогда на тушение могут понадобиться не часы, а дни. Как лесная охрана противостоит стихии (и зачастую людской беспечности), корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), главный лесничий Александр Матюшевский.

В Брестской области в марте произошел 51 лесной пожар, а с начала апреля - в 2,5 раза больше. Огонь прошелся по 1,3 тыс. га. Обстановка напряженная, поэтому все 16 районов юго-западного региона временно закрыли свои леса для посещения. "Основная причина пожаров - выжигание сухой растительности, но не на землях лесного фонда. В основном они возникают в поймах рек Припять, Горынь и Ясельда. Раньше во время паводка эти территории были затоплены, сейчас растительность сухая. Тростник и камыш интенсивно горят, сильный ветер переносит искры на другие участки. Локализовать такой пожар сложно. Ты только потушил один очаг, а за спиной уже разгорается другой", - поясняет Александр Матюшевский.

Он обращает внимание, что огненная стихия успевает захватить большие территории из-за труднодоступности этих мест. Там нет дорог, пройдет не всякая пожарная техника. На выручку лесной охране приходят тракторы, которые опахивают очаги пожаров, и вездеходы, способные проникнуть в непролазную чащу.

Такие ЧП можно назвать настоящей проверкой на прочность. Днем подступиться к огню в лесу практически невозможно. Поэтому основные работы ведутся вечером, ночью и ранним утром: в это время температура воздуха опускается и стихает ветер. Показательным можно назвать один из недавних случаев. В Столинском районе днем 9 апреля загорелась пойма Припяти, к вечеру огонь уже был в лесу. Работники местного лесхоза и их коллеги из других районов ликвидировали пожар за трое суток. Но люди по-прежнему остаются в карауле, обходят горельник, чтобы не допустить повторного возгорания. "Это территория заказника республиканского значения "Средняя Припять". Флоре и фауне нанесен значительный ущерб. Огонь уничтожил яйцекладки и гнездовья птиц, повредил растительность на территории около 800 га", - рассказал главный лесничий Брестского ГПЛХО. Ситуация в полесском регионе наиболее сложная в Брестской области. Все дело в особенностях местности.

По словам Александра Матюшевского, лиственные леса после пожара вскоре оживают. Вероятность усыхания деревьев там небольшая, сплошные санитарные рубки не нужны. Сосняки же натиска огненной стихии не выдерживают. "Если огонь пройдет по березняку, то на деревьях обуглится кора, но они легко восстановятся. В хвойных лесах интенсивность горения больше, температура выше. При сильном ветре 15 га сосняка сгорают за 10 минут. Особенно страдают молодняки. Такие пожары тяжелее всего тушить", - заметил он. Александр Матюшевский добавляет, что работникам лесной охраны очень больно видеть горельники. Каждый год люди выращивают и высаживают сотни тысяч молодых деревцев, но их труды по чьей-то беспечности - из-за не потушенной спички, окурка, костра - могут превратиться в пепел.

Вовремя заметить возгорания в лесном фонде специалистам помогают видеокамеры. На наблюдательных вышках они сменили дежурных. Сектор обзора камеры - 360 градусов, она позволяет видеть горизонт на расстоянии 20 км. Это в два раза больше, чем может увидеть глаз человека. Помимо этого, работники патрулируют леса, с воздуха ситуацию отслеживает авиация МЧС. В последнее время лесная охрана пользуется еще и информацией космического мониторинга.

Еще один важный момент - обновление автопарка. Вскоре Брестское ГПЛХО закупит два новых болотохода - пассажирский и оборудованный средствами пожаротушения. Техника предназначается для Полесского лесхоза, значительную часть которого занимают Ольманские болота. "Планируем еще проводить закупки. Вездеходы доказали свою эффективность там, куда не может дойти другая техника", - подчеркнул Александр Матюшевский.

В лесной охране Брестской области работают около 2,3 тыс. человек. Эти люди посвятили свою жизнь заботе о легких планеты. Несомненно, наша общая цель - чтобы на них было как можно меньше темных пятен.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-