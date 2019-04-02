Сезон на Августовском канале откроет "Неманская весна"

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон на Августовском канале откроет международный фестиваль водного туризма "Неманская весна", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном отделении Республиканского туристско-спортивного союза.
Мероприятие пройдет 5-7 апреля в районе турбазы "Немново". Здесь ожидают гостей из трех стран. Помимо белорусских команд, участие в соревнованиях примут туристы-водники из России и Литвы.
"Фестивалю уже несколько десятков лет. Он стал своеобразной традицией: с "Неманской весны" открывается активный сезон водного туризма", - рассказали в Гродненском областном отделении ОО "РТСС".
К участию приглашают всех желающих. Фестиваль, по заверению организаторов, - отличная возможность познакомиться с туризмом, окунуться в атмосферу слетов, походов, пожить в палаточном городке. Для зрителей и участников готовят обширную культурную и развлекательную программу.
Например, можно будет поучаствовать в мастер-классе по управлению байдаркой с опытным инструктором. В программе запланирован конкурс обжор. Будет работать фуд-корт, площадка настольных игр, детская полоса препятствий. Для самых бесстрашных над бурной рекой натянут трос для спуска на тарзанке. Обещают показать и экстрим-шоу на воде с каскадерскими трюками и абордажем. Кстати, даже сцена для вечерного опен-эйра разместится на воде. Музыка и концерты, в том числе от известных рок-групп, будут сопровождать события в режиме нон-стоп.
Важнейшая часть международного фестиваля - соревновательная. Около 200 спортсменов поборются в туристско-прикладном многоборье в технике водного туризма. За два дня нужно будет преодолеть несколько дистанций на байдарках и катамаранах. Зачет будет определяться как в личном, так и в командном первенствах.
Театрализованное открытие мероприятия начнется на турбазе "Немново" 6 апреля в 13 часов.
Организаторами "Неманской весны" выступают Гродненское областное отделение ОО "Республиканский туристско-спортивный союз", управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.-0-
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