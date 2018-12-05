Сезон предновогодних ярмарок стартует в Минской области 15 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районах Минской области 15 декабря стартует сезон предновогодних ярмарок. Они будут проходить по выходным дням до 6 января 2019 года включительно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.

Запланированы и несколько крупных региональных ярмарок. В частности, в Слуцке торговля будет организована 15 декабря, в Борисове, Молодечно и Солигорске - 22 декабря, в Вилейке и Несвиже - 23 декабря, в Жодино - 29 декабря.

Покупатели смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары, а также ели и елочные украшения, сувениры, подарочные наборы и другую продукцию праздничного ассортимента. Ожидаются распродажи и акции. -0-