Сезон производства битума открыли на Мозырском НПЗ

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Мозырский НПЗ" стартовал сезон производства битума, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Ежегодно на заводе наращивают объемы выпуска этого нефтепродукта, обновляются производственные рекорды. Как подчеркнули на Мозырском НПЗ, особенно успешной оказалась битумная программа 2020 года. "Битум был настолько востребован на внутреннем и внешнем рынке, что программа продолжалась даже в декабре. Расширяется география поставок. К уже привычным импортерам - Украине, Молдове и Румынии - добавились Россия, Казахстан, Чехия, Польша, Литва и Швейцария", - рассказали на заводе. Высокое качество продукции способствует дальнейшему расширению экспортных горизонтов.

Для удовлетворения возрастающего спроса проведена модернизация установки производства битума. Это позволяет вести отгрузку продукта практически круглогодично и в круглосуточном режиме.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-