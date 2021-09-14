Сезон промышленного лова начался в рыбхозе "Свислочь"

14 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сезон промышленного лова рыбы начался в ОАО "Рыбхоз "Свислочь" Осиповичского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор рыбного хозяйства Александр Нехай.

"Путина, или промышленный лов рыбы, традиционно длится с сентября по ноябрь, - отметил Александр Нехай. - За этот период нам необходимо выловить, перевесить, перевезти, пересортировать и потопить в пруды на зимовку более 580 т рыбы. Это очень сложный и трудоемкий процесс, потому что практически все перечисленные этапы требуют ручного труда. При благоприятных погодных условиях в день мы вылавливаем примерно 20-25 т рыбы. Далее она нуждается в сортировке: часть сразу идет на реализацию, часть поступит в продажу в ближайшие 5-6 месяцев. Молодняк до 300 г пойдет на зимовку - из него товарная рыба вырастет только в следующем году".

"Рыба сортируется не только по виду, но и по средней штучной навеске, - уточнил директор рыбхоза. - Товарная рыба, тот же карп, имеет несколько наименований: мелкий (массой от 151 до 250 г), средний (251-400 г), крупный (401-600 г), отборный (601 г - 1 кг) и отборный элитный (свыше 1 кг). Мелкий карп в продажу не идет, а отправляется обратно в пруд на доращивание. Рыбий молодняк, или сеголетки, не сортируются - их отлавливают, взвешивают и также отправляют на зимовку. Примерно с мая по начало октября, когда рыба набирает в весе, ее кормят специализированными рыбными комбикормами. Кроме этого, с началом уборочной (середина июля) в рацион вводятся зерновые культуры - пшеница, ячмень, тритикале. Рыба с удовольствием ест и зерна кукурузы. За 5 месяцев прикорма рыбье поголовье потребляет от 1 до 1,5 тыс. т кормов - и зерна, и комбикорма".

Стимулирование естественной кормовой базы также подразумевает известкование прудов для нейтрализации избыточной кислотности почв, внесение органических удобрений, расчистку водоемов от ила и высшей водной растительности. Специалисты следят и за тем, чтобы в водоемах для содержания и выращивания рыбы соблюдались гидрохимические условия - баланс кислорода и углекислого газа. За качество воды в рыбхозе отвечает специализированная лаборатория.

"Продукция рыбхоза реализуется на территории страны - в основном в Могилевской, Гомельской, Минской и Витебской областях, - заключил Александр Нехай. - Ввиду географической отдаленности других регионов транспортировать туда рыбу нецелесообразно".

ОАО "Рыбхоз "Свислочь" - полносистемное прудовое хозяйство площадью около 480 га. Сюда входят примерно 66 га выростных и 405 га нагульных прудов. Предприятие специализируется на выращивании традиционных для нашей страны сортов рыбы: карпа, белого амура, пестрого толстолобика, карася, щуки и европейского сома. Производственные мощности рыбхоза позволяют выращивать до 535 т товарной рыбы и двухлеток, а также порядка 45 т рыбопосадочного материала - сеголетка. В этом году планируется реализовать более 430 т продукции, из которой более 300 т, или 70%, составляет карп. Причем около 200 т выловленного карпа - рыба весом свыше 1 кг.-0-

Фото Олега Фойницкого