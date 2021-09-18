Сезон работы фонтанов Минска завершится 24 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятница 24 сентября станет последним днем работы столичных фонтанов в этом сезоне, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.

Как обычно, после отключения конструкции законсервируют. Какие-то объекты частично демонтируют для сохранности отдельного оборудования, какие-то подвергнутся ремонту, чтобы в новом сезоне все они снова радовали минчан и гостей столицы. "В следующем сезоне заработает и фонтан у кинотеатра "Киев". Нам его передали на баланс. Мы сейчас занимаемся комплектацией, проводим тендеры и ведем восстановление объекта", - добавил Игорь Кушнеревич.

Всего УП "Минскзеленстрой" обслуживает 37 рукотворных гейзеров столицы, то есть подавляющее большинство. Уже сейчас фонтаны работают далеко не всегда по графику, потому что их рекомендуется отключать во время интенсивного дождя, а также при понижении температуры воздуха до плюс 10 градусов и ниже, усилении ветра порывами более 10 м/с.-0-