Сезон рождественских и новогодних ярмарок в Бресте откроют 1 декабря

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сезон рождественских и новогодних ярмарок начнется 1 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг Брестского горисполкома.

В первый день зимы в областном центре заработают две ярмарки. Одна из них разместится на ул. Пушкинской - от площади Ленина до ул. Карла Маркса. Вплоть до 19 января с 11.00 до 22.00 жители и гости города смогут приобрести товары новогодней и рождественской тематики, угоститься глинтвейном и другими горячими напитками, кулинарными и кондитерскими изделиями. Продукция будет продаваться в стилизованных деревянных домиках. Такие же устанавливают на ул. Гоголя, где предпраздничная торговля развернется с 1 по 31 декабря. У покупателей с 10.00 до 19.00 будет возможность купить новогодние украшения, игрушки, гирлянды, искусственные ели, подарочные наборы, карнавальные костюмы, сувениры.

Живые ели в Бресте можно будет купить с 20 по 31 декабря. Елочные базары обустроят на 18 площадках, они появятся во всех микрорайонах. Самые крупные разместятся на ул. Гоголя, рядом с городскими рынками.

Также товары к праздникам будут представлены в расширенном ассортименте в торговых организациях. В частности, магазины областного центра предложат покупателям до 62 видов новогодних подарков, а шампанского и игристых вин - до 75. Планируется организовать более 170 выставок-продаж кондитерских, кулинарных изделий и полуфабрикатов.

К 1 декабря все торговые организации предстанут перед посетителями в обновленном виде: будут тематически оформлены торговые залы, украшены фасады и витрины. В преддверии Рождества и Нового года магазинам рекомендовано увеличить рабочее время. Дольше будут открыты и объекты общественного питания. Рестораны, кафе и бары, получившие заказы на проведение новогодних корпоративов, с 15 декабря до 8 января будут работать до двух часов ночи, с 31 декабря на 1 января - до шести утра. Ожидается, что такие услуги предоставят около 75 заведений города.-0-