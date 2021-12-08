8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон рождественских ярмарок стартует в Минской области 11 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Елена Чеботарь.

"В районах Минской области еженедельно по выходным дням с 11 декабря и по 2 января 2022 года будут разворачиваться районные рождественские ярмарки. Аналогичные региональные мероприятия пройдут 18 декабря в Борисове, Вилейке и Слуцке, 19 декабря - в Несвиже, 24 декабря - в Молодечно, 25 декабря - в Солигорске, а также в этот день в Жодино организуют областную новогоднюю ярмарку. На них традиционно можно будет приобрести рождественские товары, продегустировать праздничные угощения, посмотреть на тематические концертные выступления и поучаствовать в зимних конкурсах", - рассказала Елена Чеботарь.

В рождественских и новогодних ярмарках примут участие субъекты хозяйствования различной формы собственности, предприятия-изготовители мясной, рыбной и молочной продукции, фермерские хозяйства, предприятия бытового обслуживания, индивидуальные предприниматели, ремесленники. Жителям и гостям столичного региона предложат натуральные и искусственные ели, украшения и подарки, продукцию легкой и пищевой промышленности. Заглянув в места праздничной торговли, можно будет отведать блинчики с различными начинками и ароматные булочки, картофельные оладьи, продукцию гриль, имбирные пряники, кофе и другие горячие напитки.-0-