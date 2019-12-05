Сезон рождественских ярмарок стартует в Минской области 14 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 14 декабря по 5 января по выходным дням будут проводиться рождественские ярмарки. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.

Помимо районных ярмарок запланированы и несколько крупных региональных. Так, 21 декабря торговля развернется в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. 28 декабря ярмарку организуют в Вилейке и Жодино, а 29 декабря - в Несвиже.

Покупатели смогут приобрести продовольственные товары, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, елки и елочные украшения, сувениры, подарочные наборы и другие товары праздничного ассортимента, а также изделия мастеров народного творчества.-0-