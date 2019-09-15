Сезон сельхозярмарок начинается в Бресте 28 сентября

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 28 сентября по 26 октября пройдет сезон продажи сельскохозяйственной продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Осенние ярмарки будут проходить по субботам. В центральной части города и микрорайонах обустроят 13 специализированных площадок. Наиболее крупные из них разместятся за брестским ЦУМом, рядом с торговыми центрами "Дидас Персия" и "Экватор", на прилегающей территории к КУП "Приграничный сервис" на Вульке, на парковке возле здания "Белгосстраха" на улице Московская, 273А. "За сезон заготовок урожая в Бресте проведем 34 ярмарки. Если позволит погода и у фермеров, других производителей останутся излишки продукции, мы готовы организовать в ноябре дополнительную ярмарку", - подчеркнул Вадим Кравчук. Он добавил, что в городе определены и 30 дополнительных площадок для торговли плодоовощной продукцией с машин или лотков.

Свои товары предложат предприятия агропромышленного комплекса 10 районов Брестской области, около 50 фермерских хозяйств, а также организации потребсоюза, индивидуальные предприниматели и физические лица. Жители областного центра смогут приобрести картофель, овощи, фрукты и ягоды, зерно, саженцы деревьев, свежую рыбу, мед, различные соленья и маринады. На 19 октября запланирована расширенная ярмарка, где можно будет купить мясо-молочную, консервную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, непродовольственные товары.

На пяти основных площадках будет организована работа социального такси, услугами которого смогут воспользоваться пожилые люди и инвалиды. Волонтеры помогут доставить их покупки домой. Некоторые продавцы также готовы привезти свою продукцию по месту жительства покупателей.

В Бресте во время сельхозярмарок планируется реализовать около 1,2 тыс. картофеля, примерно 260 т капусты, 120 т свеклы, 160 т моркови, 450 т лука, 150 т яблок, 300 т зерна. Прошлой осенью производители региона наторговали в областном центре почти на Br2 млн. "Несмотря на то, что в торговой сети овощи и фрукты можно купить круглогодично, ярмарки остаются востребованными. Во-первых, цены там более низкие. Во-вторых, многим покупателям важно приобрести экологически чистую продукцию, на ярмарке они могут пообщаться непосредственно с производителями", - сказал Вадим Кравчук.-0-