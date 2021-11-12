Сезон сельхозярмарок в Минске продлили до 5 декабря

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Период проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в Минске продлен до 5 декабря, ранее планировалось завершить их работу 15 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

"Мингорисполкомом принято решение продлить срок проведения ярмарок выходного дня и работы площадок по реализации картофеля и плодоовощной продукции до 5 декабря включительно", - сказала начальник управления Елена Нагорная.

Такое решение продиктовано благоприятными погодными условиями и спросом жителей столицы на картофель и плодоовощную продукцию.-0-