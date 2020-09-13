Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Гродно

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок открыли в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Народный театр народной песни "Матулiна песня"

Ярмарка сегодня развернулась в центре города, на площади Советской. Сельхозпродукцию представили полтора десятка продавцов из Гродненской области и других регионов страны. Среди них - и крупные сельхозорганизации, и фермерские хозяйства, и представители потребкооперации.

В продаже - овощи и фрукты, мед, саженцы, живая рыба. Цены, по словам покупателей, доступные. К некоторым прилавкам выстраиваются очереди: наибольшим спросом пользуются яблоки, помидоры, а картофель и лук покупают сразу мешками.

Организовали на ярмарке и культурную программу. Выступают коллективы и отдельные исполнители, представляющие Гродненский район, а также Гродненский городской центр культуры.

Ярмарки пройдут не только в Гродно, но и районных центрах и других крупных населенных пунктах области. Всего в сентябре-ноябре в регионе планируется проведение около 80 ярмарок. Локации различные. Например, в областном центре тематическая ярмарка "Виноград-2020" пройдет на площадке у аграрного университета. Ярмарочная торговля развернется также в спальных районах города, на рынках и площадках у крупных торговых центров.

Информация с датами и местами проведения сельскохозяйственных ярмарок представлена на сайтах горрайисполкомов.-0-

Фото Леонида Щеглова