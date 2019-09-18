Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске 28 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске, первая состоится 28-29 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Осенние ярмарки будут проходить по выходным на двух площадках. У спорткомплекса "Чижовка-Арена" торговля развернется 28-29 сентября, 5-6, 12-13, 26-27 октября, а у Дворца спорта - 19-20 октября.

Традиционно можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную, рыбную, консервную продукцию и другие товары. Участие в ярмарках примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, вырастившие плодоовощную продукцию на приусадебных участках.-0-