28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске, первые состоятся 28-29 сентября, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Наиболее крупные осенние ярмарки будут проходить по выходным с 9.00 до 16.00 на двух площадках: у спорткомплекса "Чижовка-Арена" торговля развернется 28-29 сентября, 5-6, 12-13, 26-27 октября, а у Дворца спорта - 19-20 октября.

До 27 октября ярмарки будут проходить и во всех районах Минска. Время и место проведения каждой из них можно найти на официальном сайте Главного управления потребительского рынка горисполкома.

Традиционно можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную, рыбную, консервную продукцию. Участие в ярмарках примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, вырастившие плодоовощную продукцию на приусадебных участках.-0-