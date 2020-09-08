Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящих выходных 12-13 сентября ярмарки организуют во всех районах Минска, пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск.Официально", сообщает БЕЛТА.

На ярмарках традиционно можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукции. Участие в них примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси.

По выходным дням работать ярмарки будут с 10 до 16 часов.

Самая крупная осенняя ярмарка будет проходить на площадке у "Чижовка-Арены". В Заводском районе торговая площадка будет расположена у бассейна "Волат", ул. Шабаны, 17. В Ленинском районе покупки можно будет совершить на парковке по пр. Рокоссовского, 114. Жители Московского района смогут приобрести плодовоовощную продукцию на площадке рядом с универсамом "Брест" по пр. Любимова, 17. Ярмарка в Октябрьском районе пройдет у Дворца железнодорожников по ул. Чкалова, 7. В Партизанском районе торговля развернется на бульваре Тракторостроителей, в Советском - в парке Дружбы народов, во Фрунзенском - на площадке у ТЦ "Максимус", в Центральном районе на площадке у кинотеатра "Киев".-0-