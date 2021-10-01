Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Могилеве 2 октября

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в октябре пройдет полтора десятка осенних сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевском горисполкоме.

Первая осенняя ярмарка "Богач" состоится уже в эти выходные, 2 октября. Она будет организована с 11.00 до 17.00 в сквере 40-летия Победы и по ул.Миронова. Участниками станут сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия, а также фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, ремесленники и физические лица.

Вниманию покупателей будет предложена плодоовощная, мясная и рыбная продукция. В ассортименте также представлена продукция общественного питания, в том числе кулинарные и кондитерские изделия, продовольственные и непродовольственные товары, саженцы и сувенирная продукция.

Далее ярмарки будут проводиться каждые выходные. Для удобства могилевчан уличную торговлю организуют на территории микрорайонов и микрозон. Например, 2 октября сельскохозяйственную продукцию можно будет приобрести в микрорайоне Спутник по ул. А.Кулешова, 20 (территория СШ №45). 2-3 октября торговля развернется по ул.Королева в районе дома №25 (м-н Юбилейный) и на площадке ОАО "МогилевАттракционы" по пр.Пушкинскому,1.

Сразу три осенние ярмарки пройдут в областном центре 9 и 10 октября. Покупателей приглашают на ул.Фатина,12 (территория, прилегающая к СШ №41), к мини-рынку Казимировский (р-н Казимировка) и ТЦ "Форум" (м-н Соломинка). На следующие выходные, 16 и 17 октября, ярмарки расположатся в районе торгового комплекса "Криница" (м-н Соломинка) и по ул.Челюскинцев,181 (прилегающая к СШ №17 территория).

На площадке возле ТЦ "Форум" по ул.Крупской,119, плодовоовощную продукцию будут продавать 19-24 октября. В эти же выходные 23 октября покупателей приглашают на площадку в районе дома №2 по ул.Орловского (м-н Мир-2) и на территорию м-на Ямницкий. На площадке парка аттракционов по пр.Пушкинскому,1, осенняя ярмарка также будет работать 23 и 24 октября.

С 29 октября по 7 ноября ярмарка опять развернется рядом с ТЦ "Форум" по ул.Крупской,119. В последние выходные месяца, 30 и 31 октября, приобрести необходимые товары можно будет по ул.Алтайской, 26 (на территории, расположенной рядом с СШ №13).-0-