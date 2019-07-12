Сезон школьных ярмарок в Гомельской области стартует 15 июля

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сезон школьных ярмарок-базаров стартует в Гомельской области 15 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Гомельского облисполкома.

Как отметили в главном управлении, проводить перед началом учебного года ярмарки "Здравствуй, школа!" стало традицией. В Гомельской области запланировано около 300 ярмарочных мероприятий, в том числе почти 200 расширенных ярмарок выходного дня. "Так, в августе, когда отмечается наибольшая активность покупателей, пройдут расширенные ярмарки на площади Восстания Гомеля и в районах области, в которых примут участие торговые организации как непродовольственной, так и продовольственной сети", - пояснили в облисполкоме.

Кроме того, для удобства покупателей в ряде торговых организаций будут выделены дополнительные места для продажи товаров к новому учебному году, более чем на 900 объектах по всей области оформляют "Уголки школьника".

В торговой сети в регионе имеется широкий ассортимент продукции для школьного сезона: письменные и канцелярские товары, одежда, обувь, чулочно-носочные изделия, сумки, рюкзаки и т.д.

"Например, по одежде в зависимости от формата торгового объекта предлагается от 25 до более чем 280 моделей делового стиля, по обуви - от 15 до более чем 120 моделей. Данный ассортимент в основном сформирован за счет товаров отечественного производства", - подчеркнули в главном управлении. Ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля варьируется в зависимости от возраста учащихся от Br90 до Br260. В полном ассортименте представлены школьно-письменные и канцелярские товары белорусского и зарубежного производства. Стоимость оптимального набора составляет от Br25 до Br70. -0-