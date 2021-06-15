Сезон уборки лекарственных растений стартовал в Щучинском районе

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сезон сбора лекарственных растений начался в КСУП "Совхоз "Большое Можейково" Щучинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в хозяйстве.

В этом совхозе многие годы специализируются на лекарственных растениях. В этом году под них отведено 350 га. Большая часть - 250 га - под ромашку, которую собирают прямо сейчас.

Убрать ромашку надо в сжатые сроки. На поле с цветами работают тракторы с ромашкоуборочными машинами. Принцип работы - очесывание: цветки не срезаются, а нежно снимаются и накапливаются в бункере. С поля ромашка отправляется на сушильный комплекс, а после сушки - на доработку, где ее разделяют на фракции. Дальше сырье фасуется и идет на продажу.

"Практически все лекарственные растения поставляются на белорусский рынок. Часть, кроме того, направляется на экспорт в страны СНГ", - рассказали в совхозе.

Ромашка не единственное лекарственное растение, культивируемое в хозяйстве. Также здесь выращивают расторопшу, пустырник, календулу и валерьяну.-0-

Фото Леонида Щеглова