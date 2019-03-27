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Сезон весенних ярмарок стартует в Минской области 30 марта

Регионы 27.03.2019 | 14:34
Фото из архива
Фото из архива

27 марта, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Семь крупных региональных ярмарок пройдут в Минской области с 30 марта по 4 мая, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Торговый марафон в центральном регионе откроется 30 марта в Слуцке, 13 апреля ярмарки пройдут в Вилейке, Солигорске и Жодино, 14 апреля торговые ряды начнут работу в Несвиже, 20 апреля кирмаш развернется в Борисове, а 4 мая - в Молодечно.

В Миноблисполкоме отметили, что количество участников весенних региональных ярмарок с каждым годом увеличивается. Покупатели смогут приобрести мясную, молочную, плодоовощную продукцию, кулинарные изделия, свежую рыбу, непродовольственные товары, саженцы, семена, а также инструменты для дачи, сада и огорода. Сувениры и изделия ручной работы будут представлены в лавках ремесленников.

Чтобы привлечь как можно больше покупателей, некоторые торговые организации снизят цены, проведут рекламные акции, а также организуют дегустации продукции. Для гостей ярмарок будут выступать творческие коллективы.

Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и инвалидам I и II групп помогут доставить плодовоовощную продукцию к дому.

Помимо крупных региональных ярмарок, в течение трех весенних месяцев на территории Минской области будут организованы районные ярмарки, с графиком проведения которых можно ознакомиться на сайте Миноблисполкома.-0-

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Теги
Минская область, продовольствие, сельское хозяйство, торговля, ярмарка
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