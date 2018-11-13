Сезон выездной торговли плодоовощной продукцией завершается в Минске 15 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон выездной торговли плодоовощной продукцией с машин завершается в Минске 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Всего нынешней осенью в микрорайонах города было организовано 197 площадок для реализации отечественных овощей и фруктов. Разрешения сельхозпроизводителям и физическим лицам выдавали администрации районов по упрощенной схеме: по заявлению, справке о земельном участке и документу, подтверждающему качество продукции.
Проводились общегородские и районные сельскохозяйственные ярмарки, на них реализовано около 9,2 тыс. т продукции, в том числе 350 т мяса и колбасных изделий, 112 т рыбы и рыботоваров, 8,2 тыс. т плодоовощной продукции, 561 т хлебобулочных, кондитерских, бакалейных, молочных, непродовольственных изделий.
Общий товарооборот составил Br12,1 млн, в том числе плодоовощной продукции продано более чем на Br5,3 млн.-0-
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