Сезон выездной торговли плодоовощной продукцией завершается в Минске 15 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон выездной торговли плодоовощной продукцией с машин завершается в Минске 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Всего нынешней осенью в микрорайонах города было организовано 197 площадок для реализации отечественных овощей и фруктов. Разрешения сельхозпроизводителям и физическим лицам выдавали администрации районов по упрощенной схеме: по заявлению, справке о земельном участке и документу, подтверждающему качество продукции.

Проводились общегородские и районные сельскохозяйственные ярмарки, на них реализовано около 9,2 тыс. т продукции, в том числе 350 т мяса и колбасных изделий, 112 т рыбы и рыботоваров, 8,2 тыс. т плодоовощной продукции, 561 т хлебобулочных, кондитерских, бакалейных, молочных, непродовольственных изделий.

Общий товарооборот составил Br12,1 млн, в том числе плодоовощной продукции продано более чем на Br5,3 млн.-0-