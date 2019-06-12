Сезон заготовки клубники в Брестской области прогнозируется короче прошлогоднего

12 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сезон заготовки клубники в Брестской области может оказаться короче прошлогоднего. Таким прогнозом поделился с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Брестского облпотребсоюза по заготовкам, промышленности и ВЭД Алексей Макаревич.

"В этом году начало заготовительного сезона немного припозднилось. А сухая, жаркая погода, которая установилась в последнее время, может сделать его еще короче: с такими температурами ягода долго не продержится, она сохнет и вянет. На сегодня заготовлено около 80 т клубники. В прошлом году мы ее заготовили 411 т", - сказал Алексей Макаревич.

Основными ресурсными зонами являются Лунинецкий и Дрогичинский районы. Закупочные цены на сладкую ягоду колеблются и меняются каждый день. Так, за первую клубнику заготовители давали от Br5 за кг. Сегодня товарную ягоду кооператоры закупают по цене Br0,8-Br1,2. Цена на клубнику для переработки варьируется на уровне 30-50 копеек.

"Закупить ягоду - не проблема, проблема ее сбыть. Мы активно работаем с перерабатывающими предприятиями, в том числе за пределами области. Но упор все же делаем на товарную ягоду - реализуем ее как в розничной сети, так и на рынках, в том числе в столице", - отметил зампредседателя облпотребсоюза.

По его словам, скоро в регионе начнет зреть черника. К ее заготовке у кооператоров все готово: холодильники, тара, деньги для расчетов с населением. На эти цели уже зарезервировано около Br5 млн кредитных ресурсов и собственных средств потребительских обществ.-0-