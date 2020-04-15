Сформирован реестр кандидатов в независимые директора ОАО в Минской области

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформирован реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Минской области и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В него включены 13 кандидатов. Это лица, имеющие опыт руководящей работы в коммерческих организациях и наблюдательных советах.

Реестр рекомендован органам, осуществляющим владельческий надзор, райгорисполкомам и хозобществам для использования при формировании наблюдательных советов.

"Наличие независимых директоров в составе наблюдательного совета (совета директоров) может положительно повлиять на эффективность работы общества и его привлекательность для инвесторов", - подчеркнули в комитете.-0-