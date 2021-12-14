Шаги навстречу будущему: молодежные вопросы обсудили на студенческой коллегии в Гомеле

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Республиканской студенческой коллегии проходит в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Делегация Республиканской студенческой коллегии прибыла в Гомель. 30 человек во время выездного заседания знакомятся с социально-экономическим потенциалом региона, делятся мнениями по актуальным вопросам.

На открытых диалогах обсудили основные направления развития, профориентации. По словам первого секретаря обкома БРСМ Вероники Гудковой, во время дискуссий молодые люди откровенно высказывали свои позиции, интересовались актуальными направлениями для реализации. "Безусловно, наша молодежь инициативная, активная, перспективная. Каждый ищет ниши и направления для реализации своего потенциала, возможностей. Уже сейчас они проявляют себя, делают стремительные шаги навстречу будущему", - рассказала она. Особенно важными стали вопросы, касающиеся трудоустройства молодых специалистов.

Молодые люди побывали на "сладком" предприятии, ознакомились с производством ОАО "Спартак". Студенты прошли по цехам, узнали о социальных гарантиях и условиях для молодых сотрудников.

Затем побывали в областном дворце творчества детей и молодежи, областной библиотеке, областном лицее и ДК "Белицкий".

Побывали молодые люди и во дворцово-парковом ансамбле. Экскурсия в этом историческом сердце Гомеля не оставила парней и девушек равнодушными. Первый день выездного заседания завершает катание на коньках.

Насыщенная программа ожидает молодежную делегацию и завтра, в том числе увидят, как создают комбайны на ОАО "Гомсельмаш".-0-