Шахматистов из 18 стран собрал фестиваль "Черная пешка" в Бресте

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. III Международный шахматный фестиваль для детей и взрослых "Черная пешка" пройдет 1-3 ноября в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Катерина Таберко.

Для участия в мероприятии зарегистрировались 1182 шахматиста из 18 стран - Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Словакии, США, Китая, Аргентины, Иордании, Турции, Болгарии, Молдовы, Азербайджана, Туркменистана, Эстонии, Литвы и Латвии. Самому юному участнику из Оренбурга едва исполнилось 4 года. Самый взрослый (83-летний) участник из Минска.

Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже областного центра. На три дня его арена превратится в шахматное поле боя, на котором пройдет 23 турнира, будет сыграно более 15 тыс. партий. Участников ждут классические шахматы, рапид, блиц, поддавки, шахматы на ощупь, турниры по шашкам, шведкам, в чапаева, по решению шахматных задач, спидкубинг, гляделки, сеанс одновременной игры, камень-ножницы-бумага, армрестлинг, шахматный квиз.

Кроме того, для гостей и участников запланирована интересная развлекательная программа: анимация, выставка шахмат, рисунков и фото, художественные мастер-классы и викторины, шахматный карнавал и возможность сыграть в шахматы с роботом, экскурсии.

Звездным гостем фестиваля станет украинская шахматистка, чемпионка мира Мария Музычук. Ожидается, что вместе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком она примет участие в церемонии торжественного открытия фестиваля, которое состоится сегодня в 10 часов.-0-