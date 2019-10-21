Шахматный турнир в Витебске соберет участников из Беларуси и России

21 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова 26 октября пройдет областной открытый некоммерческий шахматный темпо-турнир, посвященный памяти уроженца Дубровно, просветителя, автора "Библии для народа" Василия Кореня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир соберет около 100 шахматистов. Ожидается, что в нем примут участие игроки из городов и районов Витебской области, а также представители Псковской и Смоленской областей.

Победителей и призеров определят в семи категориях. В одной из них сойдутся гроссмейстеры, мастера и кандидаты в мастера спорта с рейтингом выше 1,8 тыс. пунктов, в других - ветераны, женщины, любители, представители сельской местности, мальчики и девочки 2003 годов рождения и моложе. Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров.

Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и ценными призами.-0-