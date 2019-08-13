Шансом пройти профобучение параллельно с уходом за ребенком до 3 лет воспользовались 16 минчанок

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2017 года в столичные органы по труду за направлением на профобучение или переподготовку обратились 16 человек, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В Беларуси возможность своеобразного опережающего профобучения за счет средств фонда социальной защиты населения предоставлена тем, кто осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет, - в порядке и на условиях, определенных для безработных. Эта норма закреплена постановлением Совета Министров от 22 октября 2016 года №856. В основном она была необходима для того, чтобы не работавшие до рождения ребенка мамы могли пройти по направлению госслужбы занятости профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и тем самым повысить свои шансы на получение рабочего места после достижения ребенком трех лет.

"С начала этого года в органы по труду столицы обратились и были направлены на обучение только две минчанки. В 2017 году такой возможностью воспользовались пять граждан указанной категории, в 2018-м - девять", - отметили в комитете.

Женщины, стремящиеся получить те или иные трудовые компетенции параллельно с воспитанием ребенка в возрасте до трех лет, обучались таким профессиям, как секретарь, повар, парикмахер, мастер по маникюру, водитель троллейбуса. Также некоторые из них осваивали образовательные программы обучающих курсов "Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы "1С: Бухгалтерия" и "Предпринимательская деятельность".-0-