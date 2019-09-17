Шедевры из даров осени представят на экоконкурсе в Гомеле

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шедевры из даров осени представят участники областного экологического конкурса "Зеленый витамин", который пройдет сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Гомельского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Лариса Межевич.

В 17-й раз экологический форум соберет около 90 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из разных уголков региона. Творческие презентации пройдут в Гомельском областном дворце творчества детей и молодежи. В этом году заявки на участие подали представители 21 учреждения. Желание показать свои композиции из даров природы выразили воспитанники и педагоги специальных интернатов, социально-педагогических центров, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных учреждений, специальных общеобразовательных школ, детских домов семейного типа области.

На конкурс предоставляется эстетическая выставка, оформленная в едином сюжете. Традиционно она включает композиции из цветов, фруктов и овощей, поделки из необычных природных элементов. Также участникам предстоит подготовить блюдо из овощей. Материал - исключительно натуральный.

"Из года в год уровень замыслов и работ, представленных ребятами на "Зеленом витамине", растет. Конкуренция сильная. И жюри непросто определить лучших из лучших", - отметила Лариса Межевич. При выставлении оценок будет учитываться соответствие единому сюжетному замыслу работ и вклад ребят в реализацию экологической программы. Предусмотрено по три призовых места в трех номинациях: среди центров коррекционного развития, интернатных учреждений и домов семейного типа.

Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Не останутся без внимания старания всех ребят: каждый из них получит диплом участника конкурса и поощрительный приз. Полезные подарки готовит и Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Победителям конкурса вручат сертификаты на подписку журнала "Родная природа".

Также увлекательное путешествие в мир безопасности для детей проведут представители областного управления МЧС и ГАИ. В игровой форме они напомнят ребятам правила безопасной жизнедеятельности.

Областной экологический конкурс "Зеленый витамин" проводится в рамках благотворительной программы "Юные дарования и экология XXI века". Впервые он прошел в 2003 году. Финансируется за счет добровольных пожертвований, поступивших на счет Гомельского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд".

Также во время форума будут чествовать участников экологического проекта "Мой родной уголок", который стартовал в апреле 2019 года в рамках Года малой родины. В нем задействовано 6 детских домов семейного типа областного центра. Ребята помогают взрослым создавать на своих приусадебных участках безопасные ландшафтные зоны. Так, многим удалось существенно преобразить подворья. А одна из семей благодаря подаренной теплице уже собрала щедрый урожай овощей. Также организаторы готовят сюрприз еще для одной семьи - роскошную деревянную беседку, в которой дети и родители смогут собираться вместе на свежем воздухе.

По мнению Ларисы Межевич, через проект отрабатывается практический аспект экологического и нравственного воспитания. Реализуется он Гомельским областным отделением РОО "Белорусский детский фонд" совместно с Гомельским государственным производственным лесохозяйственным объединением, отделами образования, спорта и туризма администраций Новобелицкого, Центрального, Советского и Железнодорожного районов Гомеля.-0-